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В Иране сообщили о приобретении российских истребителей

Генерал КСИР заявил, что Иран приобрел истребители Су-35 у России
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Министерство обороны РФ

Иран приобрел российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35. Об этом заявил генерал КСИР (элитное иранское военно-политическое формирование в составе ВС) Али Шадмани, передает ТАСС.

«Истребители Су-35 закуплены. Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», — сказал он.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров иранский лидер выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия и Иран намерены совместно бороться с санкциями.

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