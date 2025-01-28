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Лукашенко оценил прошедшие в Белоруссии президентские выборы

Лукашенко: выборы прошли на высоком организационном уровне, без потрясений
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президентские выборы в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали», — подчеркнул он.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии якобы «фиктивными». Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в республике.

Ранее политолог назвал нелепой критику Запада в адрес Лукашенко.

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