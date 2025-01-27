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В ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей

Сийярто: Украина срывала договоренности, поэтому Венгрия требовала гарантий у ЕК
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Global Look Press

Венгрия целенаправленно запрашивала гарантии по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, поскольку Украина постоянно не исполняла свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция проходила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы вели переговоры о гарантиях с Еврокомиссией, а не с Украиной, потому что украинская сторона много раз говорила о поставках энергии и правах национальных меньшинств, но эти обещания часто не выполнялись. Мы устали от этого. Мы обратились за гарантиями к Еврокомиссии и получили их», — отметил Сийярто.

До этого Сийярто заявил, что, если Украина будет затягивать возобновление транзита газа, это отразится на голосованиях по вопросам евроинтеграции и финансовой поддержки Киева. По его словам, Венгрия не допустит введения санкций в отношении России, которые могут затронуть сферу энергетики.

Ранее Венгрия отказалась отменять безвизовый режим дипломатов Грузии.

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