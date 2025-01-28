Трамп поручил Пентагону представить проект системы «Железный купол»

Министру обороны США Питу Хегсету поручено в течение 60 дней представить проект американской системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа.

«В течение 60 дней с даты настоящего постановления министр обороны должен… представить президенту эталонную архитектуру, требования на основе возможностей и план реализации противоракетного щита следующего поколения», — говорится в указе президента США.

Архитектура по обеспечению безопасности Соединенных Штатов этой системой ПРО будет включать, среди прочего, планы по обороне против баллистических и гиперзвуковых ракет, говорится в документе.

28 января Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

В 2023 году новый американский лидер Дональд Трамп утверждал, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», имея в виду гиперзвуковое оружие. В связи с этим он предупреждал, что США нужен свой «Железный купол» — как у Израиля. Вашингтон ведет разработку гиперзвукового оружия, пытаясь догнать Москву в этой области. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что создаст полностью американскую систему ПРО.