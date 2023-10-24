«Украла чертежи». Трамп объяснил, откуда у России «супер-пупер» ракеты

Дональд Трамп во время выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Хэмпшир, 23 октября 2023 года

Россия украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», заявил бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, имея в виду гиперзвуковое оружие. Кандидат на пост главы государства также заявил, что США нужен свой «Железный купол» — как у Израиля. Вашингтон ведет разработку гиперзвукового оружия, пытаясь догнать Москву в этой области. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что Россия в период президентства Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила ее. Трансляцию выступления вел телеканал C-SPAN.

«Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи, засекреченные, и построили ее», — утверждает Трамп.

Бывший президент США также заявил, что стране нужна собственная противоракетная система «Железный купол» (используется в Израиле), чтобы сбивать российские, китайские и иранские ракеты.

«Супер-пупер-ракета»

Ту же характеристику – «супер-пупер» (super duper) — Дональд Трамп применил, рассказывая об успешных испытаниях американской гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном в марте 2020 года.

Во время испытаний ракета превысила скорость звука в 17 раз, сообщал телеканал CNN. Журналисты отмечали, что разработка является попыткой догнать российские и китайские программы вооружений.

«Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ «нет». Надеемся [приступить к их производству] в течение года», — говорил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в сентябре.

Однако разработка гиперзвукового вооружения (способного перемещаться быстрее скорости звука — более 5 Махов — и маневрировать в полете) в США ведется. По данным Defense News, американское правительство намерено потратить на эти цели $15 млрд (с 2015 по 2024 год).

«Раньше у нас не было движущей силы для разработки этой технологии и внедрения ее в системы вооружения. Не было необходимости. Сейчас потребность есть, и у нас есть ощущение [необходимости] срочно добиться этого», — говорил американский вице-адмирал Джонни Вулф CNN в ноябре 2022 года.

Разработка и испытания

Приоритет получила HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) — гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем воздушного базирования. Она способна разгоняться в верхних слоях атмосферы до 5 Махов (около 6 тыс. км/ч). Ожидается, что HACM поступит на вооружение ВВС США в 2027 году.

«В качестве основных носителей HACM мы рассматриваем самолеты тактической авиации, главным образом истребители», — сообщил журналистам начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Также ведется разработка AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — баллистической ракеты воздушного базирования, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком. Перспективный боеприпас сможет развивать скорость свыше 20 Махов (24 тыс. км/ч) и поражать цель на расстоянии 900 км. Эти ракеты должны были поступить на вооружение в 2022 году, однако срок пришлось сдвинуть.

В августе ВВС США осуществили запуск AGM-183 ARRW со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, сообщило издание Defense News. Стали ли испытания успешными, не уточняется. Известно лишь, что «были получены ценные сведения о возможностях» ракеты.

До этого испытания «полностью действующего прототипа» ARRW проводились в марте 2023-го и в декабре 2022 года.

США также ведут разработки гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon). Его заявленная дальность действия составляет 2,77 тыс. км.

Также развивается программа Conventional Prompt Strike. Предполагается, что технологии позволят американским военным поражать любую цель на планете менее чем через час после получения приказа.

Российский гиперзвук

Российская армия уже вооружена гиперзвуковыми авиакомплексами «Кинжал», стратегическими ракетами с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Мы его не применяем фактически, но оно есть», — заявил президент России Владимир Путин в марте 2023 года.

Также разработана система С-500, которая, как утверждается, способна перехватывать в том числе гиперзвуковые ракеты.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская армия несколько раз применяла гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время военных действий на Украине. По его словам, ей наносят удары по особо важным целям.