Трамп заявил, что создаст полностью американскую систему ПРО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать новую систему противоракетной обороны (ПРО) полностью американского производства под названием «Железный купол». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США», - сказал Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне.

По словам политика, аналогичную систему ПРО планировал построить бывший президент США Рональд Рейган, однако в то время у американских военных отсутствовали необходимые технологии.

Он выразил уверенность в том, что текущий уровень военного потенциала позволяет США «сбивать даже иголку в небе».

До этого президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» предложил организовать дуэль западных средств ПРО с новейшим гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник». При этом российский лидер отметил, что подобную дуэль можно провести не только в Киеве, но и в другом месте.

Ранее Трамп пообещал построить купол над США для защиты «от угроз из-за рубежа».