Трамп распорядился о создании национальной системы противоракетной обороны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом, ссылаясь на пресс-пул Белого дома, сообщает ТАСС.

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» во время перелета из Флориды в Мэриленд.

27 января министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новая администрация Соединенных Штатов готовит указы о создании системы противоракетной обороны, подобной израильскому «Железному куполу», а также о прекращении в Пентагоне программ по разнообразию.

В 2023 году новый американский лидер Дональд Трамп утверждал, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», имея в виду гиперзвуковое оружие. В связи с этим он предупреждал, что США нужен свой «Железный купол» — как у Израиля. Вашингтон ведет разработку гиперзвукового оружия, пытаясь догнать Москву в этой области. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что создаст полностью американскую систему ПРО.