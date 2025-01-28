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Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке «убить Путина»

Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Администрация экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена стремилась «убить» президента России Владимира Путина. С таким утверждением выступил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби, передает РИА Новости.

«Тони Блинкен (экс-госсекретарь США. — прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например», — подчеркнул он.

Карлсон при этом не привел деталей или каких-либо доказательств своим заявлениям. По мнению американского журналиста, такие намерения являются безумными.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что российская сторона остается открытой для контактов с США.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США.

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