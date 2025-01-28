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В Киеве хотят успеть согласовать позиции до встречи президентов США и России

Офис президента Украины хочет согласовать позиции до встречи Трампа и Путина
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Evan Vucci/AP

В Киеве хотели бы, чтобы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали стратегическое видение переговорного процесса перед встречей главы Соединенных Штатов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на источники в офисе президента Украины и в дипломатических кругах, сообщает издание «Украинская правда».

Сейчас на Украине известно, что в США уже готовится телефонный разговор Трампа и Путина. После этого президент США намерен провести полноценную встречу с российским коллегой. План по Украине будет формироваться в первую очередь в ходе контактов глав Соединенных Штатов и Российской Федерации. Поэтому в офисе президента Украины хотят, чтобы Зеленский и Трамп предварительно «сверили часы» и согласовали стратегическое видение переговорного процесса.

27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.

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