В Турции оценили ситуацию с российскими военными базами в Сирии

Фидан: ситуация с российскими военными базами в Сирии должна быть урегулирована

Ситуация с российскими военными базами в Сирии со временем будет урегулирована «должным образом». Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил Al Şark TV.

Он отметил, что турецкая сторона не может давать ответы от лица сирийского народа и нового сирийского правительства.

«Господина Ахмада аш-Шараа (глава нового сирийского правительства) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал он.

Недавно в российском МИД заявили, что военным базам ВС РФ в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. Там уточнили, что Россия готова к диалогу с Сирией.

24 января сообщалось, что Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что военные США начали оборудовать опорный пункт в Алеппо на севере Сирии.