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Военные США начали оборудовать опорный пункт в Алеппо на севере Сирии

Военные США начали создание опорного пункта на базе гостиницы в сирийском Алеппо
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Alex Brandon/AP

Американские военные начали обустройство опорного пункта в сирийском Кобани (Айн эль-Араб), провинция Алеппо. Об этом РИА Новости сообщил сирийский источник, пожелавший остаться неназванным.

По его информации, работы ведутся на территории бывшей гостиницы и прилегающих строений, они включают в себя возведение бетонных фортификационных сооружений.

«Американские войска начали строительство «маленькой» военной базы в городе Айн эль-Араб на сирийско-турецкой границе в здании, которое ранее было гостиницей, и в нескольких окружающих его зданиях», — сказал источник.

Источник утверждает, что это свидетельствует о планах по передислокации военной техники и личного состава.

Кроме того, отмечается усиление американского военного присутствия в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, с заметным увеличением поставок вооружения и техники как наземным путем из Ирака, так и воздушным транспортом из других государств.

Накануне источники из курдской коалиции «Силы демократической Сирии» сообщили о создании базы США в районе сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу Евфрата.

Ранее в США заявили о страхе повторения в Сирии сценария конфликта в Афганистане.

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