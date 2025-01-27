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Нетаньяху назвал ХАМАС «новыми нацистами»

Нетаньяху назвал ХАМАС «новыми нацистами» и призвал мир к борьбе с антисемитизмом
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС «новыми нацистами». Соответствующее заявление он сделал в Международный день памяти жертв Холокоста, слова приводит его канцелярия.

«Я призываю все цивилизованные страны противостоять антисемитизму, где бы он ни проявлялся – в университетах, на улицах городов или в международных организациях», — сказал он.

Он заявил, что ХАМАС являются «новыми нацистами» и еврейское государство намерено одержать победу над ними.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата была установлена Генассамблеей ООН. Она выбрана в честь освобождения в этот день в 1945 году узников польского концентрационного лагеря Освенцим.

Недавно Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену запрета на поставки еврейскому государству авиабомб массой 2 тыс. фунтов (около 907 кг). Он выразил благодарность за «выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты и борьбы с общими врагами».

Ранее стало известно, когда может состояться встреча Нетаньяху и Трампа.

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