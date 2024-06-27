Суд в ФРГ приговорил 95-летнюю женщину к тюремному сроку за отрицание Холокоста

В немецком Гамбурге суд приговорил 95-летнюю жительницу федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия к более чем году тюремного заключения за многократное отрицание Холокоста. Эту информацию сообщила редакционная сеть RND, ссылаясь на решение суда.

По данным сети, Урсула Хафербек была осуждена земельным судом Гамбурга на общий срок лишения свободы продолжительностью один год и четыре месяца. Хафербек ранее уже отбывала два с половиной года за отрицание Холокоста и является известной фигурой в кругах правых экстремистов. На заседание суда пришло много ее сторонников, которые прерывали процесс выкриками и аплодисментами в адрес обвиняемой.

Прокуратура обвинила Хафербек в разжигании межнациональной розни по двум эпизодам: в 2015 году она заявила журналистам, что лагерь Освенцим был рабочим, а не местом уничтожения, а также в интервью телекомпании NDR отрицала факты массового уничтожения людей в Освенциме.

Этот процесс является результатом апелляции, поданной Хафербек по решению гамбургского суда первой инстанции, который осудил ее на тюремное заключение в 2015 году. Суд учел предыдущий срок лишения свободы в четыре месяца, который она отбыла в берлинском суде в 2022 году. В итоге Хафербек должна провести в тюрьме один год.

Ранее в МИД РФ назвали циничной позицию Германии по выплатам блокадникам Ленинграда.