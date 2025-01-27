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Трамп и Стармер не стали обсуждать Украину во время телефонного разговора

Guardian: Стармер и Трамп не обсуждали Украину в ходе телефонного разговора
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Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп не обсуждали Украину во время телефонного разговора, состоявшегося 26 января. Об этом пишет Guardian.

«Во время разговора между Дональдом Трампом и Киром Стармером, который состоялся на этих выходных, не поднимались следующие темы: ...Украина», — говорится в сообщении.

Известно, что лидеры двух стран не обсуждали рост расходов на оборону, а также планы американского лидера в отношении Гренландии.

Известно, что Стармер поздравил Трампа с вступлением в должность и отметил его вклад в соглашение Израиля и ХАМАС, благодаря которому в секторе Газа прекратился огонь и начали освобождать заложников. Лидеры отметили важность сотрудничества Лондона и Вашингтона для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хорошо выполняет свою работу.

Ранее Стармер призвал Европу помогать Украине больше из-за Трампа.

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