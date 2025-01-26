Трамп оценил деятельность британского премьера

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хорошо выполняет свою работу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Его взгляды немного отличаются от моих, но я думаю, что он очень хороший человек, и считаю, что он проделал очень хорошую работу до сих пор», — заявил Трамп.

Он отметил, что хорошо ладит со Стармером и тот ему нравится. Трамп добавил, что в ближайшее время поговорит по телефону с британским премьером, и отметил, что, возможно, Великобритания станет первой страной, куда он нанесет зарубежный визит. При этом он не исключил, что это может быть Саудовская Аравия. Трамп напомнил, что в его прошлый президентский срок он отправился в Саудовскую Аравию, поскольку она согласилась купить товары из Соединенных Штатов на $450 миллиардов.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.