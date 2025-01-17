Европа должна нарастить поставки снаряжения и оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне прихода Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах. Об этом европейскому изданию Politico заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Я думаю, что коллективно мы должны делать больше. Я думаю, это признают во всей Европе», — заявил Стармер, отвечая на вопрос, повлияет ли приход Трампа к власти в США на обороноспособность Украины.

Стармер добавил, что он не имеет права указывать другим странам, что им нужно делать, но считает, что в сложившейся ситуации европейские страны должны помочь Украине получить более сильные позиции.

До этого в посольстве России в Лондоне назвали прямой угрозой помощь в оборонной сфере, которую Британия пообещала оказывать Украине.

В дипмиссии отметили, что Соединенное Королевство рассчитывает и в дальнейшем использовать украинцев как геополитический инструмент против РФ.

Ранее в Кремле оценили договор о партнерстве между Украиной и Великобританией.