Следком Белоруссии сообщил об акциях за рубежом в день выборов президента

СК Белоруссии: участников акций за рубежом привлекут к ответственности

Следственный Комитет Белоруссии установил 365 участников акций за рубежом, возбуждены уголовные дела. Об этом пишет БелТА со ссылкой на ведомство.

«26 января 2025 года для имитации поддержи экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованны уличные акции. Основные цели проведения мероприятий — попытка продемонстрировать «состоятельность» руководства группами беглых, дискредитация Республики Беларусь на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании», — говорится в материале.

По данным следкома, в акциях в день президентских выборов участвовали жители Варшавы, Вильнюса, Нью-Йорка, Праги и других.

Фигурантов уголовных дел обещают привлечь к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. На данный момент следователи идентифицируют личности участников акций.

Лукашенко, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы государства — за него проголосовали 86,82% избирателей. Окончательные данные ЦИК Белоруссии объявит 3 февраля. По итогам президентских выборов 2020 года Лукашенко набрал 80,10% голосов.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Ранее стало известно, когда может состояться инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко.