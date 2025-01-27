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Стало известно, когда может состояться инаугурация Лукашенко

РИА Новости: инаугурация Лукашенко может состояться в течение двух месяцев
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко может состояться в течение двух месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игоря Карпенко.

«Закон отводит два месяца, но (назначать дату официального вступления президента в должность) это не задача ЦИК, (ее) будет определять избранный глава государства», — прокомментировал глава Избиркома.

Лукашенко, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы государства — за него проголосовали 86,82% избирателей. Окончательные данные ЦИК Белоруссии объявит 3 февраля. По итогам президентских выборов 2020 года Лукашенко набрал 80,10% голосов.

70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.

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