Главы МИД стран ЕС договорились о смягчении санкций против Сирии

Министры иностранных дел государств Евросоюза решили начать процесс смягчения антисирийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

«Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии», — говорится в сообщении.

Каллас добавила, что работа в этом направлении будет вестись оперативно, однако ограничения могут вернуть, если Брюсселю не понравятся действия Дамаска.

24 января Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций ЕС. Брюссель уже получил ответ от Дамаска, в котором говорится, что в Сирии в будущем могут рассмотреть этот вопрос.

В декабре Каллас также заявляла, что ЕС готов вступить в диалог с новыми сирийскими властями, если деятельность российских военных баз в республике будет свернута.

РФ принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

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