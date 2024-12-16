В ЕС назвали вывод баз РФ условием для диалога с новыми властями Сирии

Деятельность российских военных баз в Сирии должна быть свернута для того, чтобы Евросоюз согласился на диалог с новой властью в Дамаске. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — заявила дипломат.

Газета Financial Times писала, что Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам издания, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе.

Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где Россия может построить военные базы, если уйдет из Сирии.