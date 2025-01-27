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Лукашенко и Путин обсудили несколько вопросов, включая двустороннее сотрудничество

Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество и международную тематику
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество и международную тематику. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

«Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов», — говорится в пресс-релизе.

Путин также поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

27 января ЦИК Белоруссии объявил выборы президента в стране состоявшимися.

По словам главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, на выборах действующий президент Александр Лукашенко набрал 5 136 293 голосов или 86,82% голосов, что позволяет ему в седьмой раз занять пост президента. Явка, по данным ЦИК, составила 85,69%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков. Сообщается, что жалоб на нарушения, способных повлиять на итоги выборов, не поступало.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о «фиктивных» выборах в Белоруссии.

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