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В Совфеде заявили об отсутствии альтернатив Лукашенко

Сенатор Климов: на сегодняшний день альтернативы Лукашенко отсутствуют
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» прокомментировал итоги президентских выборов в Белоруссии. По мнению сенатора, победа Александра Лукашенко неоспорима, несмотря на заявления западных политиков о якобы нелегитимности состоявшегося голосования.

«Любой разумный наблюдатель абсолютно объективно вам скажет, что другого варианта у Белоруссии на данном историческом этапе попросту нет. Так что Александр Лукашенко — законный президент, за которого честно и открыто проголосовало подавляющее большинство избирателей. Больше, собственно, тут обсуждать нечего», — сказал Климов.

Он добавил, что избирательный процесс в республике прошел абсолютно спокойно и в строгом соответствии с законом.

По результатам президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 26 января, Лукашенко вновь одержал победу: по данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием лидера республики уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», председатель КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе же, напротив, сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Лукашенко в ответ заверил, что ему «фиолетово», признают ли результаты избирательной кампании в ЕС.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о «фиктивных» выборах в Белоруссии.

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