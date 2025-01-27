Власти ФРГ отказываются выплачивать компенсации пережившим блокаду гражданам России нееврейской национальности. Об этом газете «Известия» сообщили в российском посольстве в Берлине.

В дипломатическом представительстве отметили, что Германия отказывается распространить выплаты на всех блокадников, независимо от их национальной принадлежности. В позиции Берлина не наблюдается никаких позитивных изменений.

Посольство напомнило, что еще в 2008 году правительство ФРГ приравняло евреев-блокадников к жертвам холокоста. Это позволило выплатить им единовременно по €2556 и обеспечить ежемесячной пенсией в размере €375. Однако представители других национальностей никаких выплат не получают. Вместо этого Берлин пообещал лишь принять участие в модернизации госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и создании центра встреч для просвещения молодого поколения об ужасах блокады.

Москва считает, что ФРГ не желает выплачивать компенсаций блокадникам, опасаясь многочисленных исков от представителей других народов, пострадавших в результате агрессии агрессии нацистской Германии.

22 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат блокадникам.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.