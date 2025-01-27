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Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в 81-ю годовщину освобождения Ленинграда

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в День полного освобождения Ленинграда

Российский президент Владимир Путин посетил комплекс «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к «Рубежному камню» в честь 81-й годовщины снятия ленинградской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в месте, где расположен «Рубежный камень», находился участок фронта, на котором красноармейцы держали натиск нацистов, не позволяя им прорваться к Ленинграду.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возложила цветы на Пискаревском кладбище и выразила благодарность и глубокую признательность защитникам Северной столицы.

Ранее сообщалось, что Германия продолжает отказываться от выплат пережившим блокаду Ленинграда.

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