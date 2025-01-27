В МИД Венгрии прокомментировали решение не накладывать вето на санкции против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не стала ветировать продление санкций против РФ, однако она может сделать это в марте или через полгода. Об этом сообщает РИА Новости.
Сийярто отметил, что решение не накладывать вето сейчас никак не предсказывает «поведения» венгерской стороны при голосовании в будущем.
«В марте надо будет принимать решение о сохранении санкций против физических лиц, затем, через шесть месяцев, снова о санкции, если ситуация еще будет похожей на нынешнюю», — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза.
До этого Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии в области энергетической безопасности, без которых она отказывалась продлевать санкции против России.
Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.
Ранее в Госдуме высказались о вероятности блокировки Венгрией санкций против России.