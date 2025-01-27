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Еврокомиссия дала Венгрии возможность продлить санкции против России

Сийярто: Венгрия получила гарантии по энергобезопасности для санкций против РФ
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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его страна получила от Еврокомиссии (ЕК) необходимые гарантии в области энергетической безопасности, без которых она отказывалась продлевать санкции против России.

Сийярто уточнил, что ЕК пообещала Венгрии защищать газо- и нефтепроводы, по которым сырье поступает из России в страны Евросоюза (ЕС).

«Она [Еврокомиссия] ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — написал министр.

До этого агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа. В ЕК в то же время уточнили, что готовы включить Венгрию и Словакию в этот процесс.

27 января страны Евросоюза собирались продлить санкции против РФ, однако накануне премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна потеряла свыше €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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