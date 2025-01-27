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В Госдуме высказались о вероятности блокировки Венгрией санкций против России

Депутат Чепа: в вопросе санкций ЕС против России Венгрия выберет свои интересы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Венгрия при решении вопроса о продлении Европейским союзом санкций в отношении России будет руководствоваться своими интересами. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий уверен, что Будапешт будет делать все, чтобы повлиять на Киев в вопросе возобновления транзита газа и обеспечить себя энергетическими ресурсами.

Чепа добавил, что сегодня «конфронтация» между Венгрией и Украиной достигла высокого уровня, на фоне этого Будапешт будет последовательно отстаивать собственные экономические интересы.

Как сообщил Reuters, министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

При этом известно, что Венгрия наложит вето на продление санкций. Представители 27 других стран ЕС намерены убедить Будапешт отменить это вето, представив удовлетворительные заявления по энергетической безопасности.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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