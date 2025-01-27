В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

Прокуратура Швеции задержала судно после повреждения кабеля в Балтийском море

Прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревается в повреждении кабеля связи в Балтийском море. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что расследование проводится под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. По его словам, в работе задействуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее на месте повреждении кабеля в Балтийском море заметили плывущий в Россию сухогруз.