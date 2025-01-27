В Иране заявили, что Тегеран не связывался с Вашингтоном после инаугурации Трампа

Тахт-Раванчи: Иран не контактировал с США после инаугурации Трампа

Иран не обменивался сообщениями с новой администрацией в США после прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом замминистра Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в интервью ISNA.

«Пока рано говорить о каких-то каналах связи, хотя официальный канал для обмена сообщениями через посольство Швейцарии в Тегеране существует и будет существовать», — сказал он.

Он добавил, что несмотря на закрытие канала обмена сообщениями между сторонами через Маскат, были и другие страны, передававшие послания между Ираном и США.

С мая по октябрь 2024 года Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана, в ходе которых обсуждали отмену односторонних американских санкций, а также ядерную программу Тегерана. Однако 14 октября иранские власти прервали переговоры из-за ситуации в ближневосточном регионе.

Как заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Иран не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов.

Ранее сообщалось, что США могут нанести авиаудары по Ирану, чтобы Тегеран не создал ядерное оружие.