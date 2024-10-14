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Иран прервал непрямые переговоры с США из-за ситуации на Ближнем Востоке

Иран остановил непрямые переговоры с США при посредничестве Омана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иранские власти прервали переговоры с Соединенными Штатами, которые велись при посредничестве Султаната Оман, из-за ситуации в ближневосточном регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

«Маскатский процесс в настоящее время приостановлен из-за специфической ситуации в регионе. Сейчас мы не видим основы для проведения переговоров», — заявил глава иранского МИД.

Он отметил, что исламская республика рассмотрит вопрос о возвращении к переговорам после преодоления кризиса.

13 октября Арагчи заявлял, что Тегеран в последние дни делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке, однако не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов.

Он также отметил, что США направили Израилю рекордное количество оружия и планируют отправить американских солдат в еврейское государство для управления ракетными системами.

Ранее Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны.

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