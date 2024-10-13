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В МИД Ирана заявили об отсутствии красных линий в вопросах защиты национальных интересов

Глава МИД Арагчи: у Ирана нет красных линий в вопросах защиты своих интересов

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран в последние дни делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке, однако не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

По его словам, США направили Израилю рекордное количество оружия. Теперь Вашингтон планирует направить американских солдат в еврейское государство для управления ракетными системами.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что его страна готовится нанести по Ирану неожиданный удар. Как он сказал, ответный обстрел будет «предельно точным» и разрушительным.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа. При этом американский президент Джо Байден выступил против идеи нанесения ударов по ядерным объектам на иранской территории.

Вечером 1 октября израильская армия сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана с применением более 100 ракет. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Иран ищет союзников для противостояния с Израилем.

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