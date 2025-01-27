Трамп намерен ввести пошлины в отношении Канады и Мексики 1 февраля

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины 25% в отношении Канады и Мексики 1 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Правительство Мексики пока сделало недостаточно для того, чтобы избежать пошлин», — сообщил источник издания.

Что Мексика и Канада должны были сделать, чтобы это предотвратить, не уточняется. При этом лица, с которыми власти этих стран должны были связаться для урегулирования разногасий, включая министра торговли Говарда Лютника, еще официально не вступили на свои посты.

До этого Трамп заявил, что тарифы в отношении Мексики и Канады могут быть введены 1 февраля. Также Трамп угрожал ввести повышенные торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС.

Ранее Трамп заявил, что Мексика была в восторге от переименования Мексиканского залива в Американский.