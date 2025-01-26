Трамп: Мексика в восторге от переименования залива из Мексиканского в Американский

Трамп заявил, что Мексика была в восторге от переименования залива

Во время выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские власти «были в восторге» от переименования Мексиканского залива, передает CNN.

Политик напомнил, что отныне эта часть океана будет называться Заливом Америки.

«И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — заявил Трамп.

21 января глава государства подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. Согласно документу, глава министерства внутренних дел США, управляющего природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с изменением названий. После этого ведомство внесет изменения в официальную систему географических названий (GNIS).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отмечала, что указ Трампа коснется лишь шельфовой части, а для самой страны и остального мира залив останется Мексиканским.

Ранее тысячи россиян застряли на границе Мексики и США из-за Трампа.