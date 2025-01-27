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Путин распорядился подписать договор с Камбоджей о передаче осужденных

Путин поручил подписать договор РФ и Камбоджи о передаче осужденных
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин распорядился подписать договор между РФ и Камбоджей о передаче осужденных. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа о передаче лиц, осужденных к лишению свободы», — говорится в документе.

В распоряжении президент поручил Минюсту РФ по достижении договоренности с камбоджийской стороной подписать указанный договор и разрешить вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

До этого содержащимся в следственных изоляторах осужденным разрешили трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками с 20 декабря. По данным Минюста РФ, трехдневные и краткосрочные свидания будут предоставляться при наличии письменного разрешения сотрудника, в производстве которого находится уголовное дело ‎в отношении осужденного.

10 декабря Путин заявил, что профильным ведомствам в стране необходимо обратить внимание на условия содержания граждан в местах лишения свободы. В этой сфере «очень много проблем», подчеркнул он. Глава государства добавил, что власти продолжат решать вопросы в данной области.

Ранее в Международном комитете защиты прав человека рассказали о распорядке дня в СИЗО.

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