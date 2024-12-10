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Путин заявил о проблемах с условиями содержания в местах лишения свободы

Путин потребовал обратить внимание на условия содержания в СИЗО и колониях

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Илья Наймушин/РИА Новости

Профильным ведомствам в РФ необходимо обратить внимание на условия содержания граждан в местах лишения свободы. Такое заявление в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого запустили на сайте Кремля, сделал президент страны Владимир Путин.

Встреча главы государства с членами СПЧ приурочена к Международному дню прав человека. Последний отмечают ежегодно 10 декабря.

«Конечно, мы должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся [в местах лишения свободы]. Здесь очень много проблем», — отметил российский лидер.

Он добавил, что власти продолжат решать вопросы в данной области.

В этом году ФСИН начала проверку условий содержания преступников в самой строгой колонии России для пожизненно осужденных — «Черном дельфине». Заключенные там жаловались на жестокие избиения и пытки. Оценить ситуацию в ИК № 6 попросила омбудсмен Татьяна Москалькова после информации СПЧ о садистах среди сотрудников. В «Черном дельфине» отбывают наказание маньяки, педофилы и террористы.

Ранее на уральского правозащитника, сообщившего СМИ о пытках в колонии, завели уголовное дело.

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