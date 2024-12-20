В России разрешили длительные свидания осужденным, находящимся в СИЗО

Содержащимся в следственных изоляторах осужденным разрешили трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками с 20 декабря. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства юстиции России.

Трехдневные и краткосрочные свидания будут предоставляться при наличии письменного разрешения сотрудника, в производстве которого находится уголовное дело ‎в отношении осужденного, отмечается в документе.

Новые права распространяются на осужденных, находящихся в СИЗО в ожидании перевода в колонию либо для проведения следственных действий и участия в судебных заседаниях.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что профильным ведомствам в стране необходимо обратить внимание на условия содержания граждан в местах лишения свободы. В этой сфере «очень много проблем», подчеркнул он. Глава государства добавил, что власти продолжат решать вопросы в данной области.

До этого ФСИН начала проверку условий содержания преступников в самой строгой колонии России для пожизненно осужденных — «Черном дельфине». Заключенные там жаловались на жестокие избиения и пытки.

Ранее в Международном комитете защиты прав человека рассказали о распорядке дня в СИЗО.