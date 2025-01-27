Си Цзиньпин позвонил Лукашенко после выборов

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента в Белоруссии

Китайский лидер Си Цзиньпин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По словам Си Цзиньпина, в последние годы они с белорусским лидером поддерживали тесные контакты и совместно принимали меры для развития двусторонних отношений. Как отметил глава республики, благодаря этому взаимодействие между Пекином и Минском вышло «на самый высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

«Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с господином президентом [Белоруссии] над продолжением традиционной дружбы между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул председатель КНР.

Он выразил надежду, что отношения Минска и Пекина продолжат развиваться в интересах граждан обеих стран.

Выборы президента в Белоруссии прошли 26 января 2025 года. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко — по предварительным данным, его кандидатуру поддержали 86,82% избирателей.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с переизбранием.