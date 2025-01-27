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Матвиенко возложила цветы на Пискаревском кладбище

Матвиенко посетила Пискаревский мемориал в День полного освобождения Ленинграда
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Александр Демьянчук/ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делаем и будем делать все для того, чтобы память об этой героической, трагической и в то же время победной странице нашей истории передать новым поколениям, чтобы для каждого молодого россиянина подвиг ленинградцев был ясным и бесспорным», — сказала председатель Совфеда.

Она также выразила благодарность и глубокую признательность защитникам Северной столицы.

До этого Матвиенко говорила, что идеология Победы, а также исторические события Великой Отечественной войны должны стать важным оружием России в современном мире в условиях СВО и развития глобального противостояния.

27 января в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда примет участие в ряде мемориальных мероприятий в Санкт-Петербурге, в ходе которых вручит юбилейные медали 80 лет Победы, а также встретится с губернатором Александром Бегловым.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее в штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная прорыву блокады Ленинграда.

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