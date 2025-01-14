В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная прорыву блокады Ленинграда

Выставка в честь прорыва блокады Ленинграда открылась в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянный представитель России Василий Небензя торжественно открыл выставку, посвященную годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Выставка призвана увековечить память о героической обороне города и послужить предостережением против возрождения нацистской идеологии.

В своем выступлении Небензя подчеркнул опасность возрастающего неонацизма в Европе, где активно используется нацистская символика, прославляются преступники и их пособники, а памятники героям войны оскверняются и разрушаются. Он предостерег от забвения уроков истории, отметив, что повторение ошибок прошлого может привести к катастрофическим последствиям. По словам Небензи, никакие политические цели не должны затмевать опасность распространения неонацистских идей.

Церемонию посетили многочисленные дипломаты, представители СМИ и сотрудники ООН.

Блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала символом невиданной стойкости и мужества ленинградцев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что власти ФРГ отказались признать блокаду Ленинграда актом геноцида советского народа и преступлением против человечности.

Ранее в Ленобласти открыли памятник детям, рожденным в блокаду.