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Матвиенко назвала идеологию Победы важным оружием России

Матвиенко: идеология Победы должна быть надежным оружием России

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Идеология Победы, а также исторические события Великой Отечественной войны должны стать важным оружием России в современном мире в условиях СВО и развития глобального противостояния. Об этом в статье для журнала «Вестник Совета Безопасности РФ» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Знание того, как ковалась Победа в этой сфере, имеет не только историческое, но и современное, актуальное значение. Необходимо вновь и вновь обращаться к этому опыту, в комплексе анализировать этот феномен, который я бы назвала идеологией Победы», - подчеркнула она.

По словам Матвиенко, Россия сегодня сталкиваемся с серьезными вызовами и угрозами. Перед страной стоят новые задачи в сферах образования и воспитания.

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что идейная и политическая сплоченность общества СССР в годы Великой Отечественной войны имели равноценное значение с материальными факторами Победы: экономическое развитие государства и армии.

Матвиенко напомнила, что сегодня многие западные страны, которые были пособниками нацистской Германии, активно занимаются поддержкой неонацистских украинских властей, предоставляют ВСУ военную и финансовую помощь.

До этого президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной задачей России.

Ранее Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами.

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