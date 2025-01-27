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Беженцы из Афганистана не получат убежище в Британии

Telegraph: британские власти откажут афганским беженцам в убежище
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Toby Melville/Reuters

В Великобритании беженцам из Афганистана откажут в получении убежища. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, британские власти намерены отклонить заявления афганских беженцев о переселении. Речь идет о желающих уехать из Пакистана, где, по заявлениям людей, их преследуют из-за конфликта пакистанских властей и правительства талибов (организация запрещена в России) в Афганистане.

В конце 2024 года на границе Афганистана и Пакистана начались бои. В Минобороны Афганистана сообщали, что военные этой страны атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». Также подчеркивалось, что удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

25 декабря стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли несколько ударов по местам, где, предположительно, укрывались террористы в Афганистане.

Ранее в Британии заявили о нелегальном ввозе детей украинских беженцев.

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