В Британии заявили о нелегальном ввозе детей украинских беженцев

Украинские беженцы прибегают к нелегальным способам, чтобы ввезти своих детей в Великобританию. Об этом пишет газета The Independent.

«Семьи прибегают к перевозке детей в Великобританию нелегальными маршрутами, подвергая их риску эксплуатации со стороны преступников и торговцев людьми», — говорится в публикации.

Одна из беженок рассказала, что отдала мошеннику почти €3 тысячи евро (порядка 180 тысяч рублей), пытаясь достать визу для своих детей. Беженцы платят недобросовестным консультантам за советы, в результате чего дети въезжают в Великобританию без погранконтроля через Ирландию. Затем британское МВД либо отказывает несовершеннолетним в выдаче визы, либо затягивает с этим, из-за чего дети длительное время остаются без легального статуса и возможности нормальной жизни.

Газета отмечает, что благотворительная организация Settled еженедельно получает просьбы о помощи от родителей, которые прибегают к нестандартным маршрутам, чтобы привезти своих детей в Великобританию. При этом «все больше и больше» людей оказываются в такой ситуации.

С февраля 2024 года украинские беженцы больше не могут стать спонсорами для членов своей семьи, чтобы помочь им прибыть в Великобританию и получить визу. В настоящее время такой механизм доступен только гражданам Великобритании и Ирландии, а также тем, кто имеет постоянный вид на жительство.

15 января сообщалось, что в Великобритании до 20 тысяч украинских беженцев могут лишиться работы из-за новых правил продления визы. По данным газеты The Telegraph, в королевстве находятся свыше 218 тысяч граждан Украины.

Ранее украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны.