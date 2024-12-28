На границе Афганистана и Пакистана начались бои

Минобороны Афганистана сообщило о боях на границе с Пакистаном

Военнослужащие Афганистана атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар по афганской армии. Об этом сообщает Минобороны Афганистана на своей странице в X.

Отмечается, что военные Афганистана атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». Также подчеркивается, что удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

Агентство Tasnim сообщило, что в приграничных районах провинций Хост и Пактия в Афганистане с 27 декабря идут бои между сторонниками талибов (организация запрещена в России) и пакистанскими военными.

25 декабря стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли несколько ударов по местам, где, предположительно, укрывались террористы в Афганистане.

Ранее в Афганистане напали на сотрудника консульства Индии.