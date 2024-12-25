Стало известно об ударе пакистанских войск по укрытиям террористов в Афганистане

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли несколько ударов по местам, где, предположительно, укрывались террористы в Афганистане. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times.
По данным издания, удары были нанесены в приграничной провинции Пактика. Предположительно, там располагались укрытия и учебный центр боевиков радикальной организации «Техрик-и-Талибан Пакистан», запрещенной в Пакистане.
Министерство обороны Афганистана осудило атаки. Ведомство назвало их нарушением международного права.
«Эти односторонние действия не являются решением какой-либо проблемы. Афганистан оставляет за собой право защищать свою территорию в ответ на нападение», — говорится в заявлении ведомства.
В ночь на 24 декабря пакистанские самолеты подвергли бомбардировке уезд Бармаль восточной афганской провинции Пактика. По словам очевидцев, были нанесены удары сразу по семи населенным пунктам уезда.
Ранее в Афганистане напали на сотрудника консульства Индии.