ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов

Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает ее слова агентство Reuters.

По ее словам, министры ЕС обсуждали введение санкций против грузинских чиновников, «стоящих за насилием против мирных протестующих», но так и не смогли прийти к единому решению.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил на своей странице в соцсети Х, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС.