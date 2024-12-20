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Еврокомиссия предложила приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов

ЕК официально предложила приостановить безвизовый режим для дипломатов Грузии
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Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) официально предложила приостановить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

В пятницу Еврокомиссия внесет предложение приостановить часть соглашения ЕС и Грузии об упрощении визового режима.

Если Совет ЕС одобрит это, то грузинские дипломаты, чиновники и их семьи должны будут получать визы для краткосрочных поездок продолжительностью до 90 дней в течение 6 месяцев.

16 декабря министры ЕС обсуждали введение санкций против грузинских чиновников, «стоящих за насилием против мирных протестующих», но так и не смогли прийти к единому решению.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС.

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