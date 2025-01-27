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Украинский депутат рассказал, сколько Зеленский зарабатывал в 2024 году

Депутат Рады Дубинский: Зеленский в 2024 году зарабатывал по $36 тысяч в минуту
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Brendan Smialowski/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и его приближенные в прошлом году зарабатывали по $36 тыс. в минуту. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024-м. По моим подсчетам, Бубочка (Зеленский — «Газета.Ru») и Ко зарабатывали $36 тыс. в минуту», — отметил парламентарий.

Таким образом, украинский лидер и его приближенные в 2024 году могли заработать почти $20 млрд.

23 января профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский создал на Украине самый страшный режим с момента окончания Второй мировой войны. По словам эксперта, с 1945 года ни в одной европейской стране не было настолько «зловещего и коррумпированного режима».

До этого украинский лидер дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы он пожаловался, что Киев не получил и половины от обещанной Вашингтоном помощи в размере $177 млрд.

Ранее в Германии назвали Украину государством с безграничной коррупцией.

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