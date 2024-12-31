Украиной управляет коррумпированная олигархия, фактически лишив страну демократических институтов. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен.

«Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — подчеркнул он.

По словам Лафонтена, нынешний киевский режим держится на постоянном притоке внешней финансовой помощи, что лишь усиливает зависимость от иностранных доноров.

Он также отметил полное отсутствие независимых политических партий и СМИ, что, по его мнению, указывает на глубокий системный кризис и весьма долгую перспективу восстановления демократических принципов на Украине.

В начале декабря сообщалось, что находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) установил контакты с окружением новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Ранее США захотели проверить помощь Киеву из-за коррупции на Украине.