Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Украина погрязла в коррупции олигархов

Экс-министр финансов ФРГ Лафонтен: Украиной управляют коррумпированные олигархи
close
Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Украиной управляет коррумпированная олигархия, фактически лишив страну демократических институтов. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен.

«Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — подчеркнул он.

По словам Лафонтена, нынешний киевский режим держится на постоянном притоке внешней финансовой помощи, что лишь усиливает зависимость от иностранных доноров.

Он также отметил полное отсутствие независимых политических партий и СМИ, что, по его мнению, указывает на глубокий системный кризис и весьма долгую перспективу восстановления демократических принципов на Украине.

В начале декабря сообщалось, что находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) установил контакты с окружением новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Ранее США захотели проверить помощь Киеву из-за коррупции на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами