Украиной управляет коррумпированная олигархия, фактически лишив страну демократических институтов. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен.
«Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», — подчеркнул он.
По словам Лафонтена, нынешний киевский режим держится на постоянном притоке внешней финансовой помощи, что лишь усиливает зависимость от иностранных доноров.
Он также отметил полное отсутствие независимых политических партий и СМИ, что, по его мнению, указывает на глубокий системный кризис и весьма долгую перспективу восстановления демократических принципов на Украине.
В начале декабря сообщалось, что находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) установил контакты с окружением новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Ранее США захотели проверить помощь Киеву из-за коррупции на Украине.