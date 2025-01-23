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Зеленского обвинили в создании страшного режима на Украине

Профессор Малинен: Зеленский создал самый коррумпированный режим с 1945 года
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Lex Fridman/YouTube

Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что в его стране есть проблемы с коррупцией. Однако с ней интенсивно борются.

Недавно экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен заявил, что Украина — это государство с безграничной коррупцией, которое не имеет демократических структур.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал граждан, которые поднимают тему коррупции в стране. По словам главы офиса украинского лидера, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, поскольку «иначе может потеряться смысл их работы».

Ранее США захотели проверить помощь Киеву из-за коррупции на Украине.

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