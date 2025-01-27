Госсекретарь США Рубио подтвердил намерение Трампа завершить конфликт на Украине

Сийярто: Трамп планирует завершить украинский конфликт, это важная цель для него

Президент США Дональд Трамп планирует положить конец конфликту на Украине, и это очень важная цель для него. Об этом заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, видеообращение в этой связи опубликовано в социальных сетях последнего.

«Мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трехлетнему конфликту в нашем регионе», — сказал Сийярто.

По его словам, за все время украинского конфликта Венгрия живет в условиях рисков в вопросе безопасности, а также несет большой экономический ущерб.

Сийярто подчеркнул, что в интересах Венгрии, чтобы Трамп добился успеха и смог положить конец украинскому конфликту. Рубио подтвердил ему, что это одна из важнейших целей нового президента США и его администрации.

На прошлой неделе в СМИ появился так называемый «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. Документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.