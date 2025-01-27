Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США Рубио подтвердил намерение Трампа завершить конфликт на Украине

Сийярто: Трамп планирует завершить украинский конфликт, это важная цель для него
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует положить конец конфликту на Украине, и это очень важная цель для него. Об этом заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, видеообращение в этой связи опубликовано в социальных сетях последнего.

«Мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трехлетнему конфликту в нашем регионе», — сказал Сийярто.

По его словам, за все время украинского конфликта Венгрия живет в условиях рисков в вопросе безопасности, а также несет большой экономический ущерб.

Сийярто подчеркнул, что в интересах Венгрии, чтобы Трамп добился успеха и смог положить конец украинскому конфликту. Рубио подтвердил ему, что это одна из важнейших целей нового президента США и его администрации.

На прошлой неделе в СМИ появился так называемый «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. Документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами